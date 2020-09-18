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В Столбцовском районе частично обрушилось здание детского сада
Источник материала: Tut.by
В одном из агрогородков в Столбцовском районе частично обрушилось здание детского сада. Об этом
Около половины пятого утра в пятницу, 18 сентября, появилась информация, что в здании детского сада агрогородка Старый Свержень обрушился парапет и часть наружной стены — всего около 15 квадратных метров.
Причина частичного обрушения почти 30-летней двухэтажной постройки пока устанавливается, в происшествии никто не пострадал.
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В одном из агрогородков в Столбцовском районе частично обрушилось здание детского сада, о чем сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.
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