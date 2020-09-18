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В Столбцовском районе частично обрушилось здание детского сада

18.09.2020 10:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из агрогородков в Столбцовском районе частично обрушилось здание детского сада. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.


Фото: МЧС

Около половины пятого утра в пятницу, 18 сентября, появилась информация, что в здании детского сада агрогородка Старый Свержень обрушился парапет и часть наружной стены — всего около 15 квадратных метров.

Причина частичного обрушения почти 30-летней двухэтажной постройки пока устанавливается, в происшествии никто не пострадал.

 
 
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В одном из агрогородков в Столбцовском районе частично обрушилось здание детского сада, о чем сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.
 
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