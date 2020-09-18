Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Здание детского сада частично обрушилось в Столбцовском районе, об этом инциденте рассказали в МЧС.

Все произошло рано утром в пятницу в агрогородке Старый Свержень на улице Победы. В 4:20 о происшествии сообщили в МЧС, спасатели выехали на место, чтобы разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь.

Выяснилось, что обрушился парапет и часть наружной стены двухэтажного кирпичного здания детского сада, построенного в 1991 году, на площади около 15 квадратных метров. К счастью, ЧП случилось рано утром, поэтому никто из детей и работников детского сада не пострадал.

"Причина обрушения устанавливается", – сообщили в МЧС.

Читайте также:

Добрушские спасатели помогли щенку , застрявшему в дровнице - видео

, застрявшему в дровнице - видео Прокуратура "взяла на контроль" семью после акции протеста

Сильно пьяного белоруса на фуре с опасным грузом задержали в Германии