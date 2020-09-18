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Здание детского сада частично обрушилось в Столбцовском районе
18.09.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен - Sputnik. Здание детского сада частично обрушилось в Столбцовском районе, об этом инциденте рассказали в МЧС.
Все произошло рано утром в пятницу в агрогородке Старый Свержень на улице Победы. В 4:20 о происшествии сообщили в МЧС, спасатели выехали на место, чтобы разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь.
Выяснилось, что обрушился парапет и часть наружной стены двухэтажного кирпичного здания детского сада, построенного в 1991 году, на площади около 15 квадратных метров. К счастью, ЧП случилось рано утром, поэтому никто из детей и работников детского сада не пострадал.
"Причина обрушения устанавливается", – сообщили в МЧС.
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Ни дети, ни взрослые в результате ЧП не пострадали, причины случившегося сейчас выясняют сотрудники МЧС.
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