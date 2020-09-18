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Здание детского сада частично обрушилось в Столбцовском районе

18.09.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Здание детского сада частично обрушилось в Столбцовском районе, об этом инциденте рассказали в МЧС. 

© Pixabay
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Все произошло рано утром в пятницу в агрогородке Старый Свержень на улице Победы. В 4:20 о происшествии сообщили в МЧС, спасатели выехали на место, чтобы разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь.

Выяснилось, что обрушился парапет и часть наружной стены двухэтажного кирпичного здания детского сада, построенного в 1991 году, на площади около 15 квадратных метров. К счастью, ЧП случилось рано утром, поэтому никто из детей и работников детского сада не пострадал.

"Причина обрушения устанавливается", – сообщили в МЧС.

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Теги: Минск
 
 
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Ни дети, ни взрослые в результате ЧП не пострадали, причины случившегося сейчас выясняют сотрудники МЧС.
 
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