ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура: преподавателю БГУ, которая призывала к забастовке, суд дал 15 суток

18.09.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Суд Московского района Минска отправил на 15 суток ареста старшего преподавателя Белорусского государственного университета, которая призывала работников, студентов и иных лиц принять участие в забастовке, сообщили в прокуратуре Минска.

"По поручению прокуратуры в отношении преподавателя начат административный процесс по ст.23.34 КоАП. Впоследствии постановлением суда на нее наложено взыскание в виде ареста сроком на 15 суток", - сообщили Sputnik в пятницу прокуратуре Минска.

Было установлено, что целью забастовки, которой призывала преподаватель, не ставилось разрешение коллективного трудового спора. Кроме этого, "педагог подала и петицию с политическими требованиями, разместила в одной из групп Telegram публичные призывы к организации и проведению несанкционированного пикетирования".

Начальнику УВД Московского района Минска поручено провести проверку по факту размещения в интернете угроз в отношении других работников вуза.

"Ход проверки взят на контроль", - отметили прокуроры.

Кроме этого, прокурорские работники изучили ситуацию в учреждениях образования страны. Прокуроры провели 90 бесед с учащимися, студентами и преподавательским составом профессионально-технических, средне-специальных и высших учебных заведений, школ. Организовали встречи с трудовыми коллективами и студентами БГУ, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского института правоведения, Белорусской государственной академии музыки, Института современных знаний им.Широкова, Частного института управления и предпринимательства, Минского государственного политехнического колледжа и иных учебных заведений.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Сторонники оппозиции утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники столичной прокуратуры "пошли" вузы, где проводят профилактические беседы со студентами и преподавателями.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Столбцовском районе частично обрушилось здание детского сада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика