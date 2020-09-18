Прокуратура: преподавателю БГУ, которая призывала к забастовке, суд дал 15 суток

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Суд Московского района Минска отправил на 15 суток ареста старшего преподавателя Белорусского государственного университета, которая призывала работников, студентов и иных лиц принять участие в забастовке, сообщили в прокуратуре Минска.

"По поручению прокуратуры в отношении преподавателя начат административный процесс по ст.23.34 КоАП. Впоследствии постановлением суда на нее наложено взыскание в виде ареста сроком на 15 суток", - сообщили Sputnik в пятницу прокуратуре Минска.

Было установлено, что целью забастовки, которой призывала преподаватель, не ставилось разрешение коллективного трудового спора. Кроме этого, "педагог подала и петицию с политическими требованиями, разместила в одной из групп Telegram публичные призывы к организации и проведению несанкционированного пикетирования".

Начальнику УВД Московского района Минска поручено провести проверку по факту размещения в интернете угроз в отношении других работников вуза.

"Ход проверки взят на контроль", - отметили прокуроры.

Кроме этого, прокурорские работники изучили ситуацию в учреждениях образования страны. Прокуроры провели 90 бесед с учащимися, студентами и преподавательским составом профессионально-технических, средне-специальных и высших учебных заведений, школ. Организовали встречи с трудовыми коллективами и студентами БГУ, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского института правоведения, Белорусской государственной академии музыки, Института современных знаний им.Широкова, Частного института управления и предпринимательства, Минского государственного политехнического колледжа и иных учебных заведений.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Сторонники оппозиции утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы.