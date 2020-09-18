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Пьяный житель Пинского района избил детей за "игру в неположенном месте"

18.09.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен ― Sputnik. Пьяный житель Пинского района избил детей за "игру в неположенном месте", сообщили в пятницу в Следственном комитете Беларуси.

© Pixabay
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Инцидент произошел вечером 14 августа: 59-летний мужчина беспричинно ударил ногой в область грудной клетки и металлическим прутом по руке и ноге 13-летнего мальчика, причинив ему телесные повреждения. Кроме того, мужчина замахнулся этим прутом на малолетнюю девочку, находившуюся в компании пострадавшего мальчика и восьмилетней девочки.

"На допросе мужчина пояснил, что сделал это, потому что был в состоянии алкогольного опьянения и посчитал место, в котором находились дети, не подходящее для игр, и таким образом хотел прогнать их", - говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина обвиняется в особо злостном хулиганстве, совершенном в отношении малолетних детей.
 
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