В Пинске пьяный мужчина набросился на детей, которые играли на улице. Одного избил

Источник материала: Tut.by

59-летний житель Пинского района избил детей, которые играли на улице. Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство, сообщает СК .



Фото: Следственный комитет

Вечером 14 августа обвиняемый ударил ногой в грудь 13-летнего школьника. Затем он нанес ему же несколько ударов металлическим прутом по руке и ноге. Кроме того, мужчина замахнулся на маленькую девочку, которая была в одной компании с этим мальчиком и 8-летней подружкой.

На допросе он пояснил, что был пьян, на детей набросился, чтобы прогнать с площадки, где они играли.

Мужчине предъявили обвинение в особо злостном хулиганстве. Ему грозит от трех до пяти лет ограничения свободы или от трех до десяти лет лишения свободы.