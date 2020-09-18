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В Пинске пьяный мужчина набросился на детей, которые играли на улице. Одного избил

18.09.2020 12:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

59-летний житель Пинского района избил детей, которые играли на улице. Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

Вечером 14 августа обвиняемый ударил ногой в грудь 13-летнего школьника. Затем он нанес ему же несколько ударов металлическим прутом по руке и ноге. Кроме того, мужчина замахнулся на маленькую девочку, которая была в одной компании с этим мальчиком и 8-летней подружкой.

На допросе он пояснил, что был пьян, на детей набросился, чтобы прогнать с площадки, где они играли.

Мужчине предъявили обвинение в особо злостном хулиганстве. Ему грозит от трех до пяти лет ограничения свободы или от трех до десяти лет лишения свободы.

 
 
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