«Сначала подумал, что это кукла». В Смолевичах неизвестный мужчина совершил акт самосожжения

Источник материала: Tut.by

Сегодня в городе Смолевичи мужчина совершил акт самосожжения. По предварительной информации, он появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Сейчас он находится в реанимации.





Место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета. Здесь лежат остатки одежды и обувь мужчины. Очевидец сообщил журналисту TUT.BY, что он видел:

— Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда. Сначала подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи, и мужчину увезли.





Как нам удалось выяснить на месте, мужчина, перед тем как себя поджечь, не кричал каких-либо лозунгов — просто поджег себя, а сотрудник РОВД потушил его из огнетушителя.

Ниже — кадр с горящим мужчиной, сделанный одним из очевидцев. Кликните, чтобы его увидеть. Осторожно, он может показаться вам пугающим.

Фото: читатель TUT.BY

Сейчас мужчина находится в Смолевичской районной больнице, в реанимации. Личность его выясняется. Также пока неизвестны причины, толкнувшие его на такой поступок.

Официальных комментариев пока нет.