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Водитель вышел на помощь велосипедисту и попал под фуру

18.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Роковое ДТП случилось 16 сентября на трассе в Слонимском районе, погибли двое мужчин, сообщили в ГАИ Гродненского облисполкома.

Водитель внедорожника Audi во время движения по автодороге Р-99 сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Мужчина вышел из машины, чтобы оказать помощь пострадавшему, но в этот момент на него внезапно наехал грузовик. 

© Photo : Следственный комитет РБ
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"Чтобы разобраться с произошедшим и оказать помощь пешеходу, водитель Audi вышел из автомобиля. По роковому стечению обстоятельств, спустя несколько минут, встречный МАЗ совершает наезд и на водителя внедорожника, и на пешехода", – рассказали в ГАИ.

Оба мужчины скончались на месте происшествия. Велосипедисту было 50 лет, водителю внедорожника – 59. Сообщается, что после аварии возбуждено уголовное дело.

"Причины ДТП будут установлены в ходе разбирательства по уголовному делу", – сказали в инспекции.

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Теги: Минск
 
 
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Оба мужчины скончались на месте происшествия, одному было 50 лет, второму – 59. Сотрудники ГАИ разбираются в причинах происшествия.
 
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