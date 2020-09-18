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Водитель вышел на помощь велосипедисту и попал под фуру
18.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен – Sputnik. Роковое ДТП случилось 16 сентября на трассе в Слонимском районе, погибли двое мужчин, сообщили в ГАИ Гродненского облисполкома.
Водитель внедорожника Audi во время движения по автодороге Р-99 сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Мужчина вышел из машины, чтобы оказать помощь пострадавшему, но в этот момент на него внезапно наехал грузовик.
© Photo : Следственный комитет РБ
"Чтобы разобраться с произошедшим и оказать помощь пешеходу, водитель Audi вышел из автомобиля. По роковому стечению обстоятельств, спустя несколько минут, встречный МАЗ совершает наезд и на водителя внедорожника, и на пешехода", – рассказали в ГАИ.
Оба мужчины скончались на месте происшествия. Велосипедисту было 50 лет, водителю внедорожника – 59. Сообщается, что после аварии возбуждено уголовное дело.
"Причины ДТП будут установлены в ходе разбирательства по уголовному делу", – сказали в инспекции.
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Оба мужчины скончались на месте происшествия, одному было 50 лет, второму – 59. Сотрудники ГАИ разбираются в причинах происшествия.
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