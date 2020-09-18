Под Гродно лось не мог выбраться из глубокого резервуара с водой. Доставали спасатели

Источник материала: Tut.by

В деревне Брузги в Гродненском районе прошла необычная спасательная операция. Сотрудники МЧС доставали из резервуара с водой для промывки песка застрявшего там лося, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Сообщение о попавшем в беду животном поступило спасателям 18 сентября в 07.50. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, то увидели, что лось находится в большом резервуаре для промывки песка, глубина которого — 4 метра.





Из подручных материалов, предоставленных работниками Гродножилстроя, спасатели соорудили трап и опустили его в воду, чтобы животное смогло по нему подняться. Набросив на лося петлю из спасательной веревки, работники МЧС помогли ему выбраться.

Животное было уставшим, так как, скорее всего, долго плавало в резервуаре с водой, и забралось на трап не сразу. Но все закончилось хорошо. Оказавшись на земле, лось немного отдохнул, а потом убежал в лес.