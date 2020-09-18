ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Гродно лось не мог выбраться из глубокого резервуара с водой. Доставали спасатели

18.09.2020 17:05 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В деревне Брузги в Гродненском районе прошла необычная спасательная операция. Сотрудники МЧС доставали из резервуара с водой для промывки песка застрявшего там лося, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение о попавшем в беду животном поступило спасателям 18 сентября в 07.50. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, то увидели, что лось находится в большом резервуаре для промывки песка, глубина которого — 4 метра.


Из подручных материалов, предоставленных работниками Гродножилстроя, спасатели соорудили трап и опустили его в воду, чтобы животное смогло по нему подняться. Набросив на лося петлю из спасательной веревки, работники МЧС помогли ему выбраться.

Животное было уставшим, так как, скорее всего, долго плавало в резервуаре с водой, и забралось на трап не сразу. Но все закончилось хорошо. Оказавшись на земле, лось немного отдохнул, а потом убежал в лес.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Брузги в Гродненском районе прошла необычная спасательная операция. Сотрудники МЧС доставали из резервуара с водой для промывки песка застрявшего там...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Водитель вышел на помощь велосипедисту и попал под фуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика