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СК прокомментировал попытку самосожжения мужчины возле здания РОВД

18.09.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Мужчина поджег себя возле здания РОВД в Смолевичах, об этом сообщила в пятницу пресс-служба МВД Беларуси.

Сообщается, что инцидент произошел 18 сентября. Мужчина возле Смолевичского РОВД вылил на себя из канистры бензин и поджег.

© Photo : Следственный комитет Беларуси
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МВД обнародовало видео с камер наблюдения РОВД. На кадрах видно, что мужчина облил себя жидкостью, поджег, а затем попытался снять с себя одежду и упал. После этого к нему выбежал сотрудник милиции с огнетушителем. Также на кадрах видно, что месту прибыла карета скорой помощи.

Инцидент прокомментировал Следственный комитет, сообщив, что белорус в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Пострадавшему – 36 лет.

"Предварительно установлено, что в 2016 году мужчина проходил лечение в связи с психическим заболеванием и склонности к суицидам. Накануне, 16 сентября, сотрудниками милиции была пресечена еще одна его попытка суицида, в ходе которой мужчина предварительно уведомил правоохранителей о своих намерениях свести счеты с жизнью в связи переживаниями в личной жизни", - говорится в заявлении СК.

На этот раз, как отметили следователи, перед тем как устроить самосожжение, он позвонил дверной звонок здания РОВД.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Местный житель поджег себя возле здания милиции, после инцидента его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
 
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