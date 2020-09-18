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В Бресте во время велопрогулки умер 48-летний мужчина
Источник материала: Tut.by
Брестские следователи выясняют обстоятельства смерти 48-летнего жителя города, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
18 сентября мужчина переезжал улицу Пионерскую на велосипеде по велодорожке. Очевидцы заметили, как велосипед повело в сторону. Мужчина упал. Медики констатировали смерть.
По предварительной информации, у погибшего были проблемы со здоровьем.
Точную причину смерти установят судмедэксперты.
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По предварительной информации, у погибшего были проблемы со здоровьем.
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