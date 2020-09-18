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В Бресте во время велопрогулки умер 48-летний мужчина

18.09.2020 17:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестские следователи выясняют обстоятельства смерти 48-летнего жителя города, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Фото: BrestCITY

18 сентября мужчина переезжал улицу Пионерскую на велосипеде по велодорожке. Очевидцы заметили, как велосипед повело в сторону. Мужчина упал. Медики констатировали смерть.

По предварительной информации, у погибшего были проблемы со здоровьем.

Точную причину смерти установят судмедэксперты.

 
 
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По предварительной информации, у погибшего были проблемы со здоровьем.
 
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