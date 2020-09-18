Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Установлен факт поджога 14 сентября автомобиля редактора издания " СБ. Беларусь Сегодня", сообщили в Следственном комитете республики.

По информации МЧС, 14 сентября в 21:15 на "101" поступило сообщение о возгорании Chery Tiggo 2015 года выпуска. Спасатели потушили пожар за шесть минут. В машины оказались поврежденными лакокрасочное покрытие, переднее колесо, моторный отсек.

В свою очередь следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые объекты, допросили свидетелей, назначили экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

В ходе проведения первоначальных мероприятий они установили факт поджога транспортного средства.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных произошедшему", - говорится в заявлении СК.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Отметим, что автомобиль принадлежит семье Романа Рудя, редактора газеты "СБ. Беларусь Сегодня". На своей странице в Facebook он предположил, что машину облили бензином и подожгли за его гражданскую позицию, которая отличается от точки зрения "мирных протестующих".

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