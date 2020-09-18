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Станции "Купаловская" и "Октябрская" закрыты

18.09.2020 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Станции минского метрополитена "Октябрьская" и "Купаловская" закрыты по техническим причинам, сообщила пресс-служба метро.

"Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении.

Пассажиров на указанные станции не пускают.

Минский метрополитен принес извинения за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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В пресс-службе Минского метрополитена пояснили, что станции были закрыты для пассажиров по техпричинам.
 
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