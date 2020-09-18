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Станции "Купаловская" и "Октябрская" закрыты
18.09.2020 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен – Sputnik. Станции минского метрополитена "Октябрьская" и "Купаловская" закрыты по техническим причинам, сообщила пресс-служба метро.
"Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении.
Пассажиров на указанные станции не пускают.
Минский метрополитен принес извинения за временные неудобства.
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В пресс-службе Минского метрополитена пояснили, что станции были закрыты для пассажиров по техпричинам.
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