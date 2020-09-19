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Вечером в витебской шестиэтажке был пожар. Эвакуировали 10 человек
Источник материала: Tut.by
Вечером в витебской шестиэтажке был пожар. Эвакуировали 10 человек,
Поздно вечером 18 сентября в квартире на первом этаже шестиэтажного жилого дома на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске случился пожар. До приезда спасателей соседи спасли 48-летнюю хозяйку и ее 35-летнего гостя.
С ожогами и отравлением продуктами горения они госпитализированы.
Спасатели из квартир подъезда эвакуировали 10 человек.
Причина пожара устанавливается.
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До приезда спасателей соседи спасли 48-летнюю хозяйку и ее 35-летнего гостя.
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