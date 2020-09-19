Источник материала: Tut.by

Вечером в витебской шестиэтажке был пожар. Эвакуировали 10 человек, сообщает МЧС.

Поздно вечером 18 сентября в квартире на первом этаже шестиэтажного жилого дома на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске случился пожар. До приезда спасателей соседи спасли 48-летнюю хозяйку и ее 35-летнего гостя.

С ожогами и отравлением продуктами горения они госпитализированы.

Спасатели из квартир подъезда эвакуировали 10 человек.

Причина пожара устанавливается.