ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрельба в американском Рочестере: 2 человека погибли, 14 - ранены

19.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Два человека погибли, 14 получили ранения в результате стрельбы в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), сообщил глава полиции города Марк Симмонс.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Бездомный с ружьем открыл стрельбу по милиционерам под Мозырем

"Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения", - заявил Симмонс на пресс-конференции, трансляцию которой вел местный телеканал 13 WHAM.

По его словам, инцидент, предположительно, произошел на заднем дворе дома, где проводилась вечеринка.

Жертвами стрельбы стали два человека в возрасте от 18 до 22 лет. В настоящий момент полиция опрашивает свидетелей и пострадавших, чтобы установить предполагаемого виновника стрельбы. Действовал ли он в одиночку, пока не известно.

Ранее сообщалось, что несколько человек стали жертвами стрельбы в Рочестере. Точных данных о погибших не сообщалось. Несколько улиц в районе, где произошла стрельба, перекрыто. Канал WHEC указывал, что в городе в пятницу вечером проходил очередной протест сторонников движения Black Lives Matter.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертвами стрельбы стали два человека в возрасте от 18 до 22 лет. В настоящий момент полиция опрашивает свидетелей инцидента и пострадавших.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Вечером в витебской шестиэтажке был пожар. Эвакуировали 10 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

18.09.2020
Mir24.TV Belarus
19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика