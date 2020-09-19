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Стрельба в американском Рочестере: 2 человека погибли, 14 - ранены
19.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен - Sputnik. Два человека погибли, 14 получили ранения в результате стрельбы в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), сообщил глава полиции города Марк Симмонс.
© Sputnik / Алексей Филиппов
"Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения", - заявил Симмонс на пресс-конференции, трансляцию которой вел местный телеканал 13 WHAM.
По его словам, инцидент, предположительно, произошел на заднем дворе дома, где проводилась вечеринка.
Жертвами стрельбы стали два человека в возрасте от 18 до 22 лет. В настоящий момент полиция опрашивает свидетелей и пострадавших, чтобы установить предполагаемого виновника стрельбы. Действовал ли он в одиночку, пока не известно.
Ранее сообщалось, что несколько человек стали жертвами стрельбы в Рочестере. Точных данных о погибших не сообщалось. Несколько улиц в районе, где произошла стрельба, перекрыто. Канал WHEC указывал, что в городе в пятницу вечером проходил очередной протест сторонников движения Black Lives Matter.
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Жертвами стрельбы стали два человека в возрасте от 18 до 22 лет. В настоящий момент полиция опрашивает свидетелей инцидента и пострадавших.
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