Стрельба в американском Рочестере: 2 человека погибли, 14 - ранены

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Два человека погибли, 14 получили ранения в результате стрельбы в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), сообщил глава полиции города Марк Симмонс.

"Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения", - заявил Симмонс на пресс-конференции, трансляцию которой вел местный телеканал 13 WHAM.

По его словам, инцидент, предположительно, произошел на заднем дворе дома, где проводилась вечеринка.

Жертвами стрельбы стали два человека в возрасте от 18 до 22 лет. В настоящий момент полиция опрашивает свидетелей и пострадавших, чтобы установить предполагаемого виновника стрельбы. Действовал ли он в одиночку, пока не известно.

Ранее сообщалось, что несколько человек стали жертвами стрельбы в Рочестере. Точных данных о погибших не сообщалось. Несколько улиц в районе, где произошла стрельба, перекрыто. Канал WHEC указывал, что в городе в пятницу вечером проходил очередной протест сторонников движения Black Lives Matter.