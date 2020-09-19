Мужчину, совершившего самоподжог в Смолевичах, перевели в больницу в Минск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Мужчину из Смолевичей, совершившего самоподжог, в субботу перевели из местной больницы на лечение в Минск, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

Напомним, в пятницу 36-летний житель Смолевичей попытался совершить самосожжение возле здания местного РОВД. Он вылил на себя из канистры бензин, совершил поджог и упал на землю. К нему на помощь выбежал сотрудник милиции с огнетушителем. Пострадавшего экстренно госпитализировали в Смолевичскую больницу.

В субботу мужчину решили перевести на лечение в Республиканский ожоговый центр в Минск.

"Республиканский консилиум специалистов, который вчера вечером состоялся в Смолевичах, принял решение, что врачи в Смолевичах оказали всю возможную помощь пострадавшему. Было принято решение - при стабилизации его состояния, необходима госпитализация в Республиканский ожоговый центр. Специалисты больницы в Смолевичах сделали все, чтобы пострадавший перенес транспортировку", - рассказали в Минздраве.

В данный момент пострадавший находится в реанимации. "Состояние, к сожалению, крайне тяжелое", - подчеркнули в ведомстве.

По данным Следственного комитета, в 2016 году мужчина проходил лечение в связи с психическим заболеванием и склонностью к суицидам. "Накануне, 16 сентября, сотрудниками милиции была пресечена еще одна его попытка суицида, в ходе которой мужчина предварительно уведомил правоохранителей о своих намерениях свести счеты с жизнью в связи с переживаниями в личной жизни", - рассказали в СК.