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Мужчину, совершившего самоподжог в Смолевичах, перевели в больницу в Минск
19.09.2020 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен - Sputnik. Мужчину из Смолевичей, совершившего самоподжог, в субботу перевели из местной больницы на лечение в Минск, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.
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Напомним, в пятницу 36-летний житель Смолевичей
В субботу мужчину решили перевести на лечение в Республиканский ожоговый центр в Минск.
"Республиканский консилиум специалистов, который вчера вечером состоялся в Смолевичах, принял решение, что врачи в Смолевичах оказали всю возможную помощь пострадавшему. Было принято решение - при стабилизации его состояния, необходима госпитализация в Республиканский ожоговый центр. Специалисты больницы в Смолевичах сделали все, чтобы пострадавший перенес транспортировку", - рассказали в Минздраве.
В данный момент пострадавший находится в реанимации. "Состояние, к сожалению, крайне тяжелое", - подчеркнули в ведомстве.
По данным Следственного комитета, в 2016 году мужчина проходил лечение в связи с психическим заболеванием и склонностью к суицидам. "Накануне, 16 сентября, сотрудниками милиции была пресечена еще одна его попытка суицида, в ходе которой мужчина предварительно уведомил правоохранителей о своих намерениях свести счеты с жизнью в связи с переживаниями в личной жизни", - рассказали в СК.
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Житель районного центра в минувшую пятницу предпринял попытку самосожжения возле здания местного РОВД, его забрали в больницу в тяжелом состоянии.
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