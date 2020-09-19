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Микроавтобус сбил лося на МКАД - животное погибло
19.09.2020 18:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен - Sputnik. Микроавтобус в субботу сбил лося на минской кольцевой автодороге, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации микроавтобус Renault под управлением 33-летнего водителя двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Илимской в направлении улицы Байкальской.
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"На восьмом километре МКАД совершил наезд на лося – животное выбежало на проезжую часть", – рассказали в Госавтоинспекции.
В результате аварии животное погибло, автомобиль получил серьезные механические повреждения. Водитель не пострадал.
Лоси периодически становятся участниками ДТП в Беларуси. Так, минувшим летом две машины получили повреждения и один человек был госпитализирован в результате
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В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения, при этом водитель не пострадал, сообщили в Госавтоинспекции.
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