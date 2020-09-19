Микроавтобус сбил лося на МКАД - животное погибло

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Микроавтобус в субботу сбил лося на минской кольцевой автодороге, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации микроавтобус Renault под управлением 33-летнего водителя двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Илимской в направлении улицы Байкальской.

"На восьмом километре МКАД совершил наезд на лося – животное выбежало на проезжую часть", – рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии животное погибло, автомобиль получил серьезные механические повреждения. Водитель не пострадал.

Лоси периодически становятся участниками ДТП в Беларуси. Так, минувшим летом две машины получили повреждения и один человек был госпитализирован в результате столкновения с лосе м в Барановичском районе. После столкновения с авто животное скончалось.