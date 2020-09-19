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Микроавтобус сбил лося на МКАД - животное погибло

19.09.2020 18:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Микроавтобус в субботу сбил лося на минской кольцевой автодороге, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации микроавтобус Renault под управлением 33-летнего водителя двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Илимской в направлении улицы Байкальской. 

© Photo : ГАИ УВД Брестского облисполкома
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"На восьмом километре МКАД совершил наезд на лося – животное выбежало на проезжую часть", – рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии животное погибло, автомобиль получил серьезные механические повреждения. Водитель не пострадал.

Лоси периодически становятся участниками ДТП в Беларуси. Так, минувшим летом две машины получили повреждения и один человек был госпитализирован в результате столкновения с лосем в Барановичском районе. После столкновения с авто животное скончалось.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения, при этом водитель не пострадал, сообщили в Госавтоинспекции.
 
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