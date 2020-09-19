Сильнодействующий яд нашли в посылке для Трампа - CNN

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Сильнодействующий яд нашли в посылке, предназначенной для президента США Дональда Трампа, сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет о рицине – яде растительного происхождения и смертелен в небольших дозах. Его наличие подтвердили два проведенных теста.

По информации телеканала, в связи с инцидентом начато расследование, к процессу подключены ФБР и Секретная служба, охраняющая главу государства.

В самом Белом доме информацию о "ядовитой посылке" не комментируют.

Вся почта, которая предназначена президенту США, перед тем, как попасть на стол главе государства, проходит тщательную проверку, причем происходит это вне резиденции в Вашингтоне.

Рицин уже фигурировал в криминальных сводках в США. В 2011-м двое жителей штата Джорджия были задержаны по подозрению в сговоре с целью распространить яд в федеральных учреждениях ряда городов. Рицин присылали в 2013 году и экс-президенту США Бараку Обаме и еще одному сенатору-республиканцу.

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