|
Сильнодействующий яд нашли в посылке для Трампа - CNN
20.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен – Sputnik. Сильнодействующий яд нашли в посылке, предназначенной для президента США Дональда Трампа, сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Речь идет о рицине – яде растительного происхождения и смертелен в небольших дозах. Его наличие подтвердили два проведенных теста.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
По информации телеканала, в связи с инцидентом начато расследование, к процессу подключены ФБР и Секретная служба, охраняющая главу государства.
В самом Белом доме информацию о "ядовитой посылке" не комментируют.
Вся почта, которая предназначена президенту США, перед тем, как попасть на стол главе государства, проходит тщательную проверку, причем происходит это вне резиденции в Вашингтоне.
Рицин уже фигурировал в криминальных сводках в США. В 2011-м двое жителей штата Джорджия были задержаны по подозрению в сговоре с целью распространить яд в федеральных учреждениях ряда городов. Рицин присылали в 2013 году и экс-президенту США Бараку Обаме и еще одному сенатору-республиканцу.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вся почта, перед тем как попасть к главе государства, проходит тщательную проверку вне резиденции президента.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)