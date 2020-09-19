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Милиция начала поиск виновных в утечке личных данных правоохранителей

20.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Белорусские правоохранители располагают необходимыми технологиями для выявления и привлечения к ответственности виновных в утечке личных данных сотрудников внутренних дел, сообщила Sputnik пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Один из оппозиционных Telegram-каналов опубликовал в субботу личные данные более тысячи сотрудников правоохранительных органов страны, указаны фамилии, даты рождения, места работы и должности. Эти данные были получены якобы с помощью "киберпартизан".

© Sputnik / Вадим Жернов
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"Технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности виновных", - рассказал Чемоданова.

Она уточнила, что поиск подозреваемых уже ведется.

Ранее в МВД Беларуси сообщили, что личные данные более 300 правоохранителей появились в интернете после президентских выборов. Большая часть из них, а также их родственники подверглась "деструктивному давлению". В ведомстве подчеркивали, что делается это для того, чтобы вынудить сотрудников уволиться из органов. Однако "массового исхода", по информации МВД, не наблюдается.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК у нее чуть больше 10% голосов).

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее один из оппозиционных Telegram-каналов опубликовал данные более тысячи сотрудников правоохранительных органов.
 
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