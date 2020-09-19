|
Милиция начала поиск виновных в утечке личных данных правоохранителей
20.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен – Sputnik. Белорусские правоохранители располагают необходимыми технологиями для выявления и привлечения к ответственности виновных в утечке личных данных сотрудников внутренних дел, сообщила Sputnik пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
Один из оппозиционных Telegram-каналов опубликовал в субботу личные данные более тысячи сотрудников правоохранительных органов страны, указаны фамилии, даты рождения, места работы и должности. Эти данные были получены якобы с помощью "киберпартизан".
© Sputnik / Вадим Жернов
"Технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности виновных", - рассказал Чемоданова.
Она уточнила, что поиск подозреваемых уже ведется.
Ранее в МВД Беларуси сообщили, что личные данные более 300 правоохранителей появились в интернете после президентских выборов. Большая часть из них, а также их родственники подверглась "деструктивному давлению". В ведомстве подчеркивали, что делается это для того, чтобы вынудить сотрудников уволиться из органов. Однако "массового исхода", по информации МВД, не наблюдается.
Массовые
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее один из оппозиционных Telegram-каналов опубликовал данные более тысячи сотрудников правоохранительных органов.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)