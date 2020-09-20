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Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

20.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Бориса Щукина.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В субботу появилась информация, что ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу, так как ему стало плохо во время съемок.

"Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный - Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съемочной площадки. Мы скорбим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Борисов много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.

Родственники Михаила Борисова подтвердили информацию о его смерти, отметив, что это ужасная трагедия.

Соболезнования семье и близким телеведущего Михаила Борисова выразил футбольный клуб "Спартак".

"Сегодня ночью в Москве ушел из жизни известный актер, телеведущий и преданный болельщик "Спартака" Михаил Борисов. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича", - говорится в сообщении "Спартака" в клубном микроблоге в Twitter.

 
Теги: Минск
 
 
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Соболезнования семье и близким телеведущего выразил футбольный клуб "Спартак", преданным болельщиком которого был Борисов.
 
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