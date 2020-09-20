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В цехе "Гродно Азота" проводились пусковые операции
20.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен – Sputnik. Пусковые операции проводились в одном из цехов предприятия "Гродно Азота" из-за технической неисправности.
"В субботу, 19 сентября, около 17:53 в ОАО "Гродно Азот" в цехе аммиак-3 из-за выхода из строя регулятора давления прямого действия системы смазки турбокомпрессорного агрегата поз. 105-J произошла его остановка, повлекшая остановку компрессора синтез-газа и узла синтеза этого же цеха", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что при этом сброс технологического газа автоматически производится на факел для огневого обезвреживания.
Специалисты цеха перевели узел регулирования давления смазки на байпас, и персонал цеха приступил к выполнению пусковых операций.
"В процессе пуска сжигание технологического газа на факеле продолжается до полного возврата газа в технологическую систему с выходом цеха на нормальный технологический режим", - пояснили в пресс-службе.
Работа других цехов предприятия нарушена не была и осуществлялась в штатном режиме, выпуск продукции не прекращался.
С 18 сентября на ОАО "Гродно Азот"
Как ранее писал Sputnik, за несколько дней до планового ремонта цеха по производству аммиака – вечером 15 сентября – произошла
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В пресс-службе предприятия объяснили, почему в субботу вечером происходил сброс технологического газа на факел.
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