Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Пусковые операции проводились в одном из цехов предприятия "Гродно Азота" из-за технической неисправности.

"В субботу, 19 сентября, около 17:53 в ОАО "Гродно Азот" в цехе аммиак-3 из-за выхода из строя регулятора давления прямого действия системы смазки турбокомпрессорного агрегата поз. 105-J произошла его остановка, повлекшая остановку компрессора синтез-газа и узла синтеза этого же цеха", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при этом сброс технологического газа автоматически производится на факел для огневого обезвреживания.

Специалисты цеха перевели узел регулирования давления смазки на байпас, и персонал цеха приступил к выполнению пусковых операций.

"В процессе пуска сжигание технологического газа на факеле продолжается до полного возврата газа в технологическую систему с выходом цеха на нормальный технологический режим", - пояснили в пресс-службе.

Работа других цехов предприятия нарушена не была и осуществлялась в штатном режиме, выпуск продукции не прекращался.

С 18 сентября на ОАО "Гродно Азот" должен был начаться плановый ремонт в нескольких цехах, во время которого будет временно остановлено производство продукции.

Как ранее писал Sputnik, за несколько дней до планового ремонта цеха по производству аммиака – вечером 15 сентября – произошла аварийная остановка другого цеха, ремонт в котором не был запланирован . Причиной аварийной остановки стал отказ одного из датчиков контроля уровня в сепараторе. Неполадку вскоре устранили, к утру цех вернулся к нормальной работе.

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