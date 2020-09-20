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МВД о субботних акциях протеста: задержаны 430 человек
20.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен – Sputnik. Пресс-служба МВД Беларуси опубликовала официальную статистику о субботних уличных акциях.
Так, по информации ведомства, 19 сентября "в поддержку мира, безопасности и спокойствия" на территории Беларуси было проведено 14 мероприятий, в которых участвовали более 5,6 тысячи человек.
Количество участников 11
"В Минске в 15:00 на площадке около Комаровского рынка
Уточняется, что всего по стране в субботу были задержаны 430 человек (Минск - 415), 385 из них уже отпущены.
© Sputnik / Виктор Толочко
В районе ТЦ "Айсберг" начались задержания
В МВД призвали не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях - за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
"Мы приносим извинения за неудобства. Предлагаем проводить время в других местах нашего города и не подвергать себя риску", - подчеркнули в ведомстве и предупредили, что сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка.
Напомним,
В первые дни протестные акции жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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В ведомстве отметили, что сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения несанкционированных акций и недопущения нарушений общественного порядка.
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