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МВД о субботних акциях протеста: задержаны 430 человек

20.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Пресс-служба МВД Беларуси опубликовала официальную статистику о субботних уличных акциях.

YouTube / Sputnik Беларусь
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Так, по информации ведомства, 19 сентября "в поддержку мира, безопасности и спокойствия" на территории Беларуси было проведено 14 мероприятий, в которых участвовали более 5,6 тысячи человек.

Количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек. Правоохранительным органами были приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения, отметили в МВД.

"В Минске в 15:00 на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 граждан, преимущественно женщины. В процессе движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек. Около пересечения ул. Сурганова и Я. Коласа толпа была рассредоточена", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что всего по стране в субботу были задержаны 430 человек (Минск - 415), 385 из них уже отпущены.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В МВД призвали не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях - за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

"Мы приносим извинения за неудобства. Предлагаем проводить время в других местах нашего города и не подвергать себя риску", - подчеркнули в ведомстве и предупредили, что сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка.

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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В ведомстве отметили, что сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения несанкционированных акций и недопущения нарушений общественного порядка.
 
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