Новый адвокат Ефремова намерен просить для него условный срок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен - Sputnik. Новая защита актера Михаила Ефремова будет просить Мосгорсуд смягчить приговор артисту до условного, сообщил адвокат Роман Филиппов.

В качестве аргумента в пользу такого решения защита намерена выдвинуть тот факт, что теперь актер согласен с обвинением и раскаивается в содеянном.

"Мы также хотели бы сотрудничать с потерпевшими по делу, однако такая возможность нам не представляется (в связи с их позицией – ред.)", - рассказал Филиппов.

Напомним, вечером 8 июня актер, управляя внедорожником, выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с фургоном . Ефремова задержали на месте происшествия. Медицинское освидетельствование доказало, что артист был нетрезв . Кроме того, в его крови были найдены следы наркотических веществ. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти. Также актер проходит в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков.

Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.

Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката. Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Михаила Ефремова. Его визави Александра Добровинского ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в Москве.