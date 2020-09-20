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Новый адвокат Ефремова намерен просить для него условный срок
21.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен - Sputnik. Новая защита актера Михаила Ефремова будет просить Мосгорсуд смягчить приговор артисту до условного, сообщил адвокат Роман Филиппов.
В качестве аргумента в пользу такого решения защита намерена выдвинуть тот факт, что теперь актер согласен с обвинением и раскаивается в содеянном.
"Мы также хотели бы сотрудничать с потерпевшими по делу, однако такая возможность нам не представляется (в связи с их позицией – ред.)", - рассказал Филиппов.
Напомним, вечером 8 июня актер, управляя внедорожником, выехал на встречную полосу Садового кольца и
Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката. Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Михаила Ефремова. Его визави Александра Добровинского ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в Москве.
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Актер отказался от услуг своего предыдущего адвоката Эльмана Пашаева после того, как суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
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