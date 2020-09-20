Взрыв в жилом доме в Тюмени - пострадали двое жителей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен - Sputnik. Двое горожан получили травмы во время ЧП в пятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ, рассказали журналистам в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По информации губернатора региона, взрыв произошел в квартире на втором этаже. Несколько человек получили травмы.

"Вызов скорой помощи поступил в 20:11 (18:11 по белорусскому времени). На место бригада прибыла в 20:19 (18:19). На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в Областную клиническую больницу №1", - уточнили представители департамента здравоохранения.

В МЧС сообщили о состоянии здания - несущие конструкции оказались в норме, однако частично повреждены две квартиры и разрушено три балкона.

Сейчас на месте происшествия работает шесть единиц пожарной техники и 14 спасателей. Из дома были эвакуированы 75 жильцов.

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