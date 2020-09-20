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ГУВД: в Минске идут задержания участников протестных акций

21.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен - Sputnik. Задержанные в воскресенье участники несанкционированных акций протеста в Минске доставлены в РУВД для разбирательства, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"Марш солидарности" прошел в воскресенье в Минске. Протестующие, пройдя по улицам Минска, вышли на главный проспект столицы – Независимости. На пересечении с улицей Козлова в район площади Победы они уперлись в усиленный кордон милиции. Часть митингующих задержали "за участие в несанкционированном митинге".

© Sputnik / Вадим Жернов
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"Данных граждан предупреждали, что мероприятие несанкционированное, предупреждали об ответственности и просили их разойтись. Однако они не последовали советам сотрудников милиции", - рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По словам собеседницы агентства, точное количество задержанных по всей Беларуси, в том числе и в столице, обнародует чуть позже министерство внутренних дел.

В то же время незарегистрированный центр "Вясна" по состоянию на 20:00 сообщает более чем о 130 задержанных по всей стране, 80 из которых – в Минске.

Как сообщили в Координационном совете оппозиции, среди тех, кто после марша оказался в милиции, - и доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев.

Напомним, что в субботу во время женской акции солидарности "Блестящий марш" в Минске и других городах страны задержали 430 человек.

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Теги: Минск
 
 
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Правоохранители пока не уточняют точное количество задержанных, в то время как правозащитники уже насчитали более 80 человек, среди них – доверенное лицо...
 
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