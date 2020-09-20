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ГУВД: в Минске идут задержания участников протестных акций
21.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен - Sputnik. Задержанные в воскресенье участники несанкционированных акций протеста в Минске доставлены в РУВД для разбирательства, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Марш солидарности"
© Sputnik / Вадим Жернов
"Данных граждан предупреждали, что мероприятие несанкционированное, предупреждали об ответственности и просили их разойтись. Однако они не последовали советам сотрудников милиции", - рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
По словам собеседницы агентства, точное количество задержанных по всей Беларуси, в том числе и в столице, обнародует чуть позже министерство внутренних дел.
В то же время незарегистрированный центр "Вясна" по состоянию на 20:00 сообщает более чем о 130 задержанных по всей стране, 80 из которых – в Минске.
Как сообщили в Координационном совете оппозиции, среди тех, кто после марша оказался в милиции, - и доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев.
Напомним, что в субботу во время
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Правоохранители пока не уточняют точное количество задержанных, в то время как правозащитники уже насчитали более 80 человек, среди них – доверенное лицо...
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