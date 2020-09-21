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Полиция нашла отправителя посылки с ядом Трампу – ТВ

21.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Отправителем посылки с сильнодействующим ядом рицином президенту США Дональду Трампу оказалась женщина, информацию об этом со ссылкой на правоохранительные органы распространили американские телеканалы.

По информации телеканала NBC, подозреваемая была задержана на погранпереходе в штате Нью-Йорк при попытке въехать в США из Канады. Ранее представитель канадской конной полиции сообщил, что посылка, скорее всего, была прислана из Канады.

© REUTERS / JONATHAN ERNST
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Источник телеканала CNN уточнил, что при обыске стражи порядка обнаружили у задержанной женщины оружие. Она находится под стражей в ожидании обвинения.

О том, что охрана президента США обнаружила письмо с ядом, адресованное Дональду Трампу, стало известно на минувшей неделе. В посылке был яд рицин – сильнодействующее вещество, смертельное в небольших дозах.

Вся почта, которая предназначена президенту США, перед тем, как попасть на стол главе государства, проходит тщательную проверку, причем происходит это вне резиденции в Вашингтоне.

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Теги: Минск
 
 
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Подозреваемая задержали на канадской границе в штате Нью-Йорк, при обыске у нее было найдено оружие.
 
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