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Полиция нашла отправителя посылки с ядом Трампу – ТВ
21.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен – Sputnik. Отправителем посылки с сильнодействующим ядом рицином президенту США Дональду Трампу оказалась женщина, информацию об этом со ссылкой на правоохранительные органы распространили американские телеканалы.
По информации телеканала NBC, подозреваемая была задержана на погранпереходе в штате Нью-Йорк при попытке въехать в США из Канады. Ранее представитель канадской конной полиции сообщил, что посылка, скорее всего, была прислана из Канады.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Источник телеканала CNN уточнил, что при обыске стражи порядка обнаружили у задержанной женщины оружие. Она находится под стражей в ожидании обвинения.
О том, что охрана президента США
Вся почта, которая предназначена президенту США, перед тем, как попасть на стол главе государства, проходит тщательную проверку, причем происходит это вне резиденции в Вашингтоне.
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Подозреваемая задержали на канадской границе в штате Нью-Йорк, при обыске у нее было найдено оружие.
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