Три человека погибли под Минском в ДТП с участием лося

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Все случилось поздно вечером 20 сентября в Минском районе на трассе Р-23.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель Kia Sportage ехал по трассе и в какой-то момент на дорогу неожиданно выбежал лось. Избежать столкновения не удалось, затем автомобиль выбросило на встречную полосу и он врезался в Peugeot, которым управлял 39-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя, а также пассажирка Peugeot умерли на месте происшествия. В аварии пострадал 14-летний пассажир Peugeot, его госпитализировали. Животное погибло.

"В случае гибели зверя водитель обязан сообщить в ГАИ, включить аварийную сигнализацию, выставить знаки аварийной остановки. Оставлять место ДТП и брать тушу животного с собой запрещено. Это будет расценено как браконьерство – штраф более трех тысяч евро", – рассказала Sputnik официальный представитель областной Госавтоинспекции Екатерина Сильченко.

В ГАИ Минской области напоминают, что в осенний период темнеет рано и водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах.