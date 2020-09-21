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Три человека погибли под Минском в ДТП с участием лося

21.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Все случилось поздно вечером 20 сентября в Минском районе на трассе Р-23.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель Kia Sportage ехал по трассе и в какой-то момент на дорогу неожиданно выбежал лось. Избежать столкновения не удалось, затем автомобиль выбросило на встречную полосу и он врезался в Peugeot, которым управлял 39-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя, а также пассажирка Peugeot умерли на месте происшествия. В аварии пострадал 14-летний пассажир Peugeot, его госпитализировали. Животное погибло. 

© Photo : ГАИ УВД Брестского облисполкома
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"В случае гибели зверя водитель обязан сообщить в ГАИ, включить аварийную сигнализацию, выставить знаки аварийной остановки. Оставлять место ДТП и брать тушу животного с собой запрещено. Это будет расценено как браконьерство – штраф более трех тысяч евро", – рассказала Sputnik официальный представитель областной Госавтоинспекции Екатерина Сильченко.

В ГАИ Минской области напоминают, что в осенний период темнеет рано и водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах.

 
Теги: Минск
 
 
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Дорожная авария с участием животного произошла в темное время суток на трассе Р-23: водитель Kia сначала сбил лося, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с...
 
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