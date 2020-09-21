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В Светлогорском районе на пожаре погибли пенсионерка и двое ее сыновей
Источник материала: Tut.by
В Светлогорском районе во время пожара в жилом доме погибли три человека — пенсионерка и двое ее сыновей,
Трагедия произошла 20 сентября примерно в пять утра в агрогородке Печищи.
Спасатели, попав в горящее строение, нашли там тела троих погибших — 86-летней хозяйки дома и двух ее сыновей.
Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении кого-то из жильцов.
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Трагедия произошла 20 сентября примерно в пять утра в агрогородке Печищи.
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