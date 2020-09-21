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На "Беларуськалии" за участие в митинге задержаны 22 человека
21.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен - Sputnik. Несанкционированное массовое мероприятие прошло возле ОАО "Беларуськалий", сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
Как уточнили в правоохранительных органах, 22 участника митинга доставлены в Солигорский РОВД для дачи правовой оценки. Из них только пятеро являются работниками предприятия.
"Проверяется их причастность к участию в несанкционированных акциях в Солигорске 20 сентября. Некоторые из них будут отпущены", – уточнил официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.
Последует
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Задержанных на предприятии доставили в Солигорский отдел внутренних дел для дачи правовой оценки.
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