ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На "Беларуськалии" за участие в митинге задержаны 22 человека

21.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Несанкционированное массовое мероприятие прошло возле ОАО "Беларуськалий", сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Как уточнили в правоохранительных органах, 22 участника митинга доставлены в Солигорский РОВД для дачи правовой оценки. Из них только пятеро являются работниками предприятия.

"Проверяется их причастность к участию в несанкционированных акциях в Солигорске 20 сентября. Некоторые из них будут отпущены", – уточнил официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанных на предприятии доставили в Солигорский отдел внутренних дел для дачи правовой оценки.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Светлогорском районе на пожаре погибли пенсионерка и двое ее сыновей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика