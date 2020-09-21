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Практически всех солигорских митингующих выпустили из РОВД

21.09.2020 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. В настоящий момент задержан один митингующий, остальных после проведенной беседы отпустили, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

© Sputnik Виктор Драчев
"Беларуськалий" о бастующем шахтере: выясняем ситуацию

Сегодня около проходной четвертого рудоуправления "Беларуськалия" состоялся несанкционированная акция в поддержку шахтера, который отказался выходить на поверхность после ночной смены в знак протеста против происходящего в стране. Милиция доставила 22 митингующих в Солигорский РОВД, чтобы дать их действиям правовую оценку и выяснить участвовали ли они в воскресных акциях протеста.

Как уточнили в УВД Миноблисполкома, сейчас задержанным остается лишь один участник митинга. Против него составлен протокол по части 23.34 КоАП РБ ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий").

Это не первый подобный случай на предприятии за последний месяц. 10 сентября забастовку объявил работник "Беларуськалия" Юрий Корзун. Он устроил протест и приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию в забое. Мужчина написал письмо гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому и перечислил в нем свои требования. Среди них – прекращение насилия по отношению к протестующим, освобождение арестованных представителей стачкома, отставка президента и другие. Спустя несколько часов после начала протеста шахтера вывели из забоя и передали медикам.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанным остается лишь один участник несанкционированной акции около "Беларуськалия". Против него составлен административный протокол.
 
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На "Беларуськалии" за участие в митинге задержаны 22 человека
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