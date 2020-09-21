СК проводит проверку по заявлению о сексуальном насилии со стороны милиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Мужчина заявил в следственные органы о сексуальном насилии со стороны милиции при задержании во время акции протеста в Минске в августе, информация об этом появилась в ряде СМИ. Как сообщили РИА Новости в СК Беларуси, по данному факту проводят проверку.

В понедельник портал Onliner сообщил, сославшись на самого мужчину (его имя не было названо, в публикации его называют псевдонимом Алесь), что он был задержан 11 августа неподалеку от стелы "Минск – город-герой". Как рассказал мужчина, сначала его избили в автозаке - предположительно сотрудники ОМОН, после чего подвергли сексуальному насилию при помощи дубинки - причиной этого стал отказ разблокировать мобильный телефон для осмотра.

В пресс-службе СК заявили, что человек, о котором написали на портале Onliner, "действительно обращался с заявлением, и Следственный комитет проводит проверку".

По данным, которым располагает Onliner, из ИВС мужчину доставили в больницу, откуда он был выписан 18 августа, два дня спустя он обратился с заявлением в СК. В выписанном мужчине эпикризе, по данным портала, говорится, что "врачи не исключают, что травма прямой кишки имеет травматическое происхождение".

На пресс-конференции в среду, 16 сентября, первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил , что в Следственном комитете Беларуси находится более двух тысяч заявлений о применении насилия со стороны правоохранителей во время протестных акций, но нет ни одного про изнасилования.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Сторонники оппозиции утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы.