Землетрясение произошло в Бурятии в ночь на вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Землетрясение произошло в Иркутской области в ночь на вторник, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе. Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 8 баллов, в Иркутске - 5-6 баллов, спустя 15 минут произошел афтершок магнитудой 2-3 балла. Землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах на территории 11 муниципальных образований Иркутской области.

"Толчки ощущались на всей территории Республики Бурятия. Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в МЧС.

В городе Слюдянка, который находится в непосредственной близости от эпицентра землетрясения, произошло отключение электроэнергии. По данным специалистов, это связано с подземными толчками. В данный момент они продолжают искать причину отключения, чтобы устранить.

Спасатели планируют провести детальное обследование жилого сектора и социальных объектов в населенных пунктах Иркутской области при том, что объекты жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме. "В населенных пунктах созданы рабочие группы, которые проведут детальное обследование жилого сектора и объектов социального значения", - рассказали в МЧС.

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