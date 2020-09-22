Легковушка стала грудой металла в результате ночного ДТП под Минском

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Человек оказался заблокирован в легковушке в результате ночного ДТП в Минском районе, понадобилась помощь спасателей, об этом рассказали в МЧС.

Авария с участием легкового авто и микроавтобуса произошла в ночь на вторник возле деревни Королев Стан под Минском. В 2:23 в МЧС поступило сообщение о ДТП с просьбой помочь деблокировать пострадавшего.

На месте ДТП выяснилось, что, двигаясь в попутном направлении, столкнулись два автомобиля: Seat Toledo и Mercedes Sprinter. До приезда спасателей из легковушки очевидцы достали пассажира и передали его медикам. Бригадой скорой помощи он был доставлен в больницу.

"Еще одного пострадавшего из салона легковушки при помощи специального инструмента деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали", - рассказали в МЧС.

В результате аварии легковушка превратилась в груду металла. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов. О состоянии пострадавших не сообщается.