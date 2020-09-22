Убивали младенцев: суд в Гомеле вынес приговор матери и ее любовнику

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Гомельский областной суд приговорил мать и ее сожителя за убийство двух новорожденных детей к длительным срокам наказания, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

Расследование дела об убийстве двух младенцев вела Генеральная прокуратура Беларуси. Обвиняемыми по делу являются 37-летняя безработная жительница Житковичского района и ее 35-летний любовник.

Судебные разбирательства в Гомельском областном суде прошли за закрытыми дверями.

"Судом было установлено, что женщина в 2014 и 2015 годах склонила ранее неоднократно судимого за хищения, с которым у совместно проживала, к убийству их двух новорожденных детей", - сообщили Sputnik в Гомельской областной прокуратуре.

Именно тогда он и убил двух новорожденных детей своей сожительницы. Действия женщины были квалифицированы судом как организация убийств заведомо малолетних, а мужчины - как убийство.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств и характеристик личности суд назначил им наказание в виде лишения свободы: мать убитых детей приговорена к 23 годам с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, ее сожитель - на 23 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима", - сказали прокуроры.

Они также отметили, что содеянное поразило жестокостью и оперативников, и следователей и судей.

"Чрезмерное употребление обвиняемыми спиртных напитков, нежелание контролировать свое поведение в быту, паразитический образ жизни - именно сформировало у них циничное и безразличное отношение к жизни человека", - подчеркнули прокуроры.

С целью защиты интересов других несовершеннолетних детей, проживавших с убийцами, прокуратура Житковичского района предъявила в суд иск о лишении женщины родительских прав в отношении трех несовершеннолетних, 2004, 2008 и 2012 годов рождения, сообщили в прокуратуре.

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