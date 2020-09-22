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Украинские шахтеры около 3 недель не выходят из-под земли в знак протеста

22.09.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. Акцию протеста продолжают 139 горняков четырех шахт Криворожского железорудного комбината, об этом во вторник сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

© Sputnik Виктор Драчев
На "Беларуськалии" за участие в митинге задержаны 22 человека

Лидер профсоюзной организации заявил 3 сентября о начале акции протеста горняков в Кривом Роге Днепропетровской области. Сначала на поверхность отказались выходить работники шахты "Октябрьская", затем к ним присоединились сотрудники "Родины", "Терновской" и "Гвардейской".

В общей сложности, по состоянию на 8 сентября, под землей находились почти 393 человека.

После встречи местных властей с представителями профсоюза число протестующих уменьшилось. Сейчас в акции продолжает участвовать 139 сотрудников Криворожского железорудного комбината.

Отметим, что накануне и в Беларуси выходить на поверхность отказались двое шахтеров, однако они требовали не увеличения зарплат, а прекращения применения насилия против протестующих.

Так, 10 сентября забастовку объявил работник "Беларуськалия" Юрий Корзун, приковав себя наручниками к горнодобывающему оборудованию в забое, а 21 сентября подниматься наверх не захотел шахтер четвертого рудоуправления Олег Куделка.

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Теги: Минск
 
 
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Почти 140 горняков в Днепропетровской области отказываются выходить на поверхность, требуя повысить зарплату и улучшить их условия труда.
 
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