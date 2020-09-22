Украинские шахтеры около 3 недель не выходят из-под земли в знак протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. Акцию протеста продолжают 139 горняков четырех шахт Криворожского железорудного комбината, об этом во вторник сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Лидер профсоюзной организации заявил 3 сентября о начале акции протеста горняков в Кривом Роге Днепропетровской области. Сначала на поверхность отказались выходить работники шахты "Октябрьская", затем к ним присоединились сотрудники "Родины", "Терновской" и "Гвардейской".

В общей сложности, по состоянию на 8 сентября, под землей находились почти 393 человека.

После встречи местных властей с представителями профсоюза число протестующих уменьшилось. Сейчас в акции продолжает участвовать 139 сотрудников Криворожского железорудного комбината.

Отметим, что накануне и в Беларуси выходить на поверхность отказались двое шахтеров, однако они требовали не увеличения зарплат, а прекращения применения насилия против протестующих.

Так, 10 сентября забастовку объявил работник "Беларуськалия" Юрий Корзун, приковав себя наручниками к горнодобывающему оборудованию в забое, а 21 сентября подниматься наверх не захотел шахтер четвертого рудоуправления Олег Куделка.

Читайте также: