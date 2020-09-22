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Украинские шахтеры около 3 недель не выходят из-под земли в знак протеста
22.09.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен – Sputnik. Акцию протеста продолжают 139 горняков четырех шахт Криворожского железорудного комбината, об этом во вторник сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
© Sputnik Виктор Драчев
Лидер профсоюзной организации заявил 3 сентября о начале акции протеста горняков в Кривом Роге Днепропетровской области. Сначала на поверхность отказались выходить работники шахты "Октябрьская", затем к ним присоединились сотрудники "Родины", "Терновской" и "Гвардейской".
В общей сложности, по состоянию на 8 сентября, под землей находились почти 393 человека.
После встречи местных властей с представителями профсоюза число протестующих уменьшилось. Сейчас в акции продолжает участвовать 139 сотрудников Криворожского железорудного комбината.
Отметим, что накануне и в Беларуси выходить на поверхность отказались двое шахтеров, однако они требовали не увеличения зарплат, а прекращения применения насилия против протестующих.
Так, 10 сентября
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Почти 140 горняков в Днепропетровской области отказываются выходить на поверхность, требуя повысить зарплату и улучшить их условия труда.
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