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В Толочинском районе лосенок провалился в погреб заброшенного дома. Доставали спасатели
Источник материала: Tut.by
В Толочинском районе спасатели достали лосенка, который провалился в погреб,
Инцидент произошел утром 21 сентября в деревне Сурновка Толочинского района. Местные жители сообщили спасателям, что в погреб упал лосенок и не может сам выбраться наверх.
Погреб находится во дворе заброшенного дома.
С помощью веревки и подручных средств лосенка вытащили наверх.
Животное не пострадало, его отпустили в природу.
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Инцидент произошел утром 21 сентября в деревне Сурновка Толочинского района.
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