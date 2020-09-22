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В Толочинском районе лосенок провалился в погреб заброшенного дома. Доставали спасатели

22.09.2020 12:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Толочинском районе спасатели достали лосенка, который провалился в погреб, сообщает МЧС.


Инцидент произошел утром 21 сентября в деревне Сурновка Толочинского района. Местные жители сообщили спасателям, что в погреб упал лосенок и не может сам выбраться наверх.

Погреб находится во дворе заброшенного дома.


С помощью веревки и подручных средств лосенка вытащили наверх.

Животное не пострадало, его отпустили в природу.


 
 
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Инцидент произошел утром 21 сентября в деревне Сурновка Толочинского района.
 
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