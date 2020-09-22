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Под видом сотрудников спецслужб: в Мозыре осуждены матерые налетчики

22.09.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Суд Мозырского района вынес приговор мужчинам, которые под видом сотрудников специального подразделения милиции совершили разбойное нападение на квартиру.

© Photo : Следственный комитет
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Обвиняемыми по данному делу являются четыре ранее судимых мужчины, которые были задержаны по подозрению в совершении преступления в отношении семейной пары. Преступление было совершено в середине января 2020 года - в милицию позвонила женщина и сообщила, что двое в масках, представившись сотрудниками спецслужбы, зашли в квартиру, связали хозяев и вынесли деньги, сообщили в МВД.

Суд признал всех четверых виновными в краже, в проникновении в жилище, в угрозе применения насилия с целью завладения имуществом в крупном размере, в разбое и вынес всем обвинительный приговор, им назначены сроки лишения свободы от 2 до 9 лет, сообщили Sputnik во вторник в суде. Ко всем применена амнистия и каждому из обвиняемых сокращен срок наказания на 1 год. Кроме того, к одному из обвиняемых судом постановлено применить принудительные меры безопасности и лечения по поводу синдрома зависимости от алкоголя по месту отбывания наказания.

Как следует из материалов дела, обвиняемые были задержаны через несколько дней после совершения преступления - их ориентировки была разосланы в различные подразделения милиции.

Первой в милицию обратилась хозяйка квартиры - она смогла самостоятельно освободиться от веревок, которыми ее связали. Она проверила содержимое сумочки, в которой лежала крупная сумма денег и поняла, что произошло. Потом она расскажет в милиции, что один из налетчиков угрожал предметом, похожим на пистолет, второй применил электрошокер.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
 
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