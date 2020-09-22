Под видом сотрудников спецслужб: в Мозыре осуждены матерые налетчики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Суд Мозырского района вынес приговор мужчинам, которые под видом сотрудников специального подразделения милиции совершили разбойное нападение на квартиру.

Обвиняемыми по данному делу являются четыре ранее судимых мужчины, которые были задержаны по подозрению в совершении преступления в отношении семейной пары. Преступление было совершено в середине января 2020 года - в милицию позвонила женщина и сообщила, что двое в масках, представившись сотрудниками спецслужбы, зашли в квартиру, связали хозяев и вынесли деньги, сообщили в МВД.

Суд признал всех четверых виновными в краже, в проникновении в жилище, в угрозе применения насилия с целью завладения имуществом в крупном размере, в разбое и вынес всем обвинительный приговор, им назначены сроки лишения свободы от 2 до 9 лет, сообщили Sputnik во вторник в суде. Ко всем применена амнистия и каждому из обвиняемых сокращен срок наказания на 1 год. Кроме того, к одному из обвиняемых судом постановлено применить принудительные меры безопасности и лечения по поводу синдрома зависимости от алкоголя по месту отбывания наказания.

Как следует из материалов дела, обвиняемые были задержаны через несколько дней после совершения преступления - их ориентировки была разосланы в различные подразделения милиции.

Первой в милицию обратилась хозяйка квартиры - она смогла самостоятельно освободиться от веревок, которыми ее связали. Она проверила содержимое сумочки, в которой лежала крупная сумма денег и поняла, что произошло. Потом она расскажет в милиции, что один из налетчиков угрожал предметом, похожим на пистолет, второй применил электрошокер.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.