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Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

22.09.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. Истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области, экипаж успел катапультироваться, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Инцидент произошел 22 сентября в лесу около села Дорниково (Тверская область).

"При проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа", - говорится в сообщении.

Летчики катапультировались и после приземления смогли выйти на связь. Экипаж эвакуирован на аэродром базирования.

В пресс-службе ЗВО добавили, что на земле разрушений в результате падения истребителя нет.

"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", - заключили в ЗВО.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет упал в лесистой местности, летчики смогли катапультироваться - они не пострадали.
 
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