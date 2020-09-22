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В Могилеве на работе погибла 55-летняя женщина

22.09.2020 17:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня днем на одном из промышленных предприятий Могилева 55-летняя женщина во время работы на автоматизированном намотчике по производству полиэфирных материалов получила смертельную травму. Об этом сообщает СК.


Фото: СК

Прямо сейчас следователи совместно с сотрудниками Департамента государственной инспекции труда проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства.

 
Теги: Могилев
 
 
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Женщина получила смертельную травму во время работы на автоматизированном намотчике.
 
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