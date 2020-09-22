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В Могилеве на работе погибла 55-летняя женщина
Источник материала: Tut.by
Сегодня днем на одном из промышленных предприятий Могилева 55-летняя женщина во время работы на автоматизированном намотчике по производству полиэфирных материалов получила смертельную травму. Об этом
Прямо сейчас следователи совместно с сотрудниками Департамента государственной инспекции труда проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства.
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Женщина получила смертельную травму во время работы на автоматизированном намотчике.
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