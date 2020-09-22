В Могилеве на работе погибла 55-летняя женщина

Источник материала: Tut.by

Сегодня днем на одном из промышленных предприятий Могилева 55-летняя женщина во время работы на автоматизированном намотчике по производству полиэфирных материалов получила смертельную травму. Об этом сообщает СК.



Фото: СК

Прямо сейчас следователи совместно с сотрудниками Департамента государственной инспекции труда проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства.