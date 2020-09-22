Убийца Леннона извинился перед Йоко Оно, отсидев 40 лет в тюрьме

Источник материала: Sputnik Беларусь

Убийца фронтмена знаменитой группы The Beatles Джона Леннона принес свои извинения жене легенды - Йоко Оно. Это произошло спустя 40 лет тюремного заключения преступника.

Трагическое событие, унесшее жизнь кумира целого поколения и возлюбленного Йоко Оно, произошло 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Тогда, Чепмен четырежды выстрелил в певца на глазах у его возлюбленной.

Раскаяние преступника произошло лишь спустя 40 лет нахождения под стражей: убийца Леннона раскаялся перед Йоко Оно во время судебного слушания об условно-досрочном освобождении. Кстати, в этой просьбе ему отказали в 11-й раз.

"Я хочу снова сказать, что жалею об этом проступке. И ему нет оправдания. Я совершил его в порыве эгоизма и ради известности. Я понимаю, что самое жуткое преступление, которое можно совершить - причинить боль невиновному", - отметил убийца и намекнул на то, что заслужил правосудие в виде смертной казни.

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