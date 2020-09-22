|
Рабочая погибла на предприятии в Могилеве
22.09.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен – Sputnik. Сотрудница одного из промышленных предприятий Могилева получила смертельную травму на производстве, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
"Сегодня днем на одном из промышленных предприятий Могилева 55-летняя женщина во время работы на автоматизированном намотчике по производству полиэфирных материалов получила смертельную травму", – рассказали в СК.
На месте происшествия работают следователи совместно с сотрудниками Департамента государственной инспекции труда. Эксперты устанавливают все обстоятельства трагедии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла сегодня днем; следователи работают на месте и устанавливают обстоятельства случившегося.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)