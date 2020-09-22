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Рабочая погибла на предприятии в Могилеве

22.09.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. Сотрудница одного из промышленных предприятий Могилева получила смертельную травму на производстве, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"Сегодня днем на одном из промышленных предприятий Могилева 55-летняя женщина во время работы на автоматизированном намотчике по производству полиэфирных материалов получила смертельную травму", – рассказали в СК.

На месте происшествия работают следователи совместно с сотрудниками Департамента государственной инспекции труда. Эксперты устанавливают все обстоятельства трагедии.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Трагедия произошла сегодня днем; следователи работают на месте и устанавливают обстоятельства случившегося.
 
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В Могилеве на работе погибла 55-летняя женщина
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