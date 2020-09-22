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Главе стачкома "Беларуськалия" Бокуну дали 25 суток
22.09.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен – Sputnik. Выездной суд в Солигорске приговорил сопредседателя стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолия Бокуна к 25 суткам административного ареста, сообщили во вторник в стачкоме предприятия.
© Sputnik Виктор Драчев
Как уточнили в Telegram-канале стачкома, приговор вынесен на основании двух протоколов: по статье 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Кодекса об административных правонарушениях.
Для бывшего работника солигорского предприятия это уже второй арест. В конце августа Анатолий Бокун был осужден на 15 суток.
Напомним, в понедельник, 21 сентября, около проходной четвертого рудоуправления "Беларуськалия" состоялась несанкционированная акция в поддержку
Стачечный комитет "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку в знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа.
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Несанкционированное массовое мероприятие прошло на четвертом рудоуправлении в понедельник. В числе задержанных было 22 человека.
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