Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. Выездной суд в Солигорске приговорил сопредседателя стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолия Бокуна к 25 суткам административного ареста, сообщили во вторник в стачкоме предприятия.

Как уточнили в Telegram-канале стачкома, приговор вынесен на основании двух протоколов: по статье 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Кодекса об административных правонарушениях.

Для бывшего работника солигорского предприятия это уже второй арест. В конце августа Анатолий Бокун был осужден на 15 суток.

Напомним, в понедельник, 21 сентября, около проходной четвертого рудоуправления "Беларуськалия" состоялась несанкционированная акция в поддержку шахтера , который отказался выходить на поверхность после ночной смены в знак протеста. В РОВД доставили 22 митингующих для дачи их действиям правовой оценки. "К вечеру того же дня 21 человека отпустили", – сказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

Стачечный комитет "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку в знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа.