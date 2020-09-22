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Девочка попала под колеса автомобиля в Минске, СК ищет очевидцев
22.09.2020 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен - Sputnik. Следователи ищут очевидцев ДТП в Минске, в результате которого 9-летняя девочка попала под колеса автомобиля, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
По предварительным данным, во вторник днем 51-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Якуба Коласа в Минске и совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая.
"В результате ДТП ребенку причинены телесные повреждения, с которыми она госпитализирована в учреждение здравоохранения", – сообщили Sputnik во вторник следователи.
По их словам, в настоящее время следователи, сотрудники ГАИ и эксперты проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства.
В УСК просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
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Дорожно-транспортное происшествие на улице Я. Коласа случилось, когда школьница вышла из трамвая.
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