Написал плохое слово на гараже: брестчанин помещен в СИЗО и пойдет под суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, который обвиняется в осквернении здания циничными надписями, сообщили в областной прокуратуре.

Все случилось в ночь с 14 на 15 июля 2020 года. Было возбуждено уголовное дело, брестчанина удалось оперативно вычислить и задержать, с тех пор он находится под стражей в СИЗО. Направляя дело в суд, прокурор не отпустил мужчину из следственного изолятора.

"После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Бреста пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств его вины. В прокуратуре согласились с правовой квалификацией содеянного по ст. 341 Уголовного кодекса", – сообщили Sputnik областные прокуроры.

Статья "Осквернение сооружений и порча имущества", по которой будут судить обвиняемого, предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа либо ареста.

Следователи установили, что обвиняемый аэрозольным баллончиком с красителем черного цвета нанес на стену ограждения гаражно-потребительского кооператива, расположенного напротив многоквартирных жилых домов по улице Гоголя в Бресте, циничные надписи с использованием ненормативной лексики.

"Он осквернил сооружение и причинил ЖРЭУ Бреста ущерб на 250 рублей. По требованию прокуратуры обвиняемый уже в ходе предварительного расследования возместил причиненный им ущерб в полном объеме", – сообщили в прокуратуре.

Установить личность обвиняемого удалось по камерам видеонаблюдения.

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