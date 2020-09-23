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Написал плохое слово на гараже: брестчанин помещен в СИЗО и пойдет под суд
23.09.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен - Sputnik. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, который обвиняется в осквернении здания циничными надписями, сообщили в областной прокуратуре.
Все случилось в ночь с 14 на 15 июля 2020 года. Было возбуждено уголовное дело, брестчанина удалось оперативно вычислить и задержать, с тех пор он находится под стражей в СИЗО. Направляя дело в суд, прокурор не отпустил мужчину из следственного изолятора.
© REUTERS / BelaPAN
"После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Бреста пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств его вины. В прокуратуре согласились с правовой квалификацией содеянного по ст. 341 Уголовного кодекса", – сообщили Sputnik областные прокуроры.
Статья "Осквернение сооружений и порча имущества", по которой будут судить обвиняемого, предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа либо ареста.
Следователи установили, что обвиняемый аэрозольным баллончиком с красителем черного цвета нанес на стену ограждения гаражно-потребительского кооператива, расположенного напротив многоквартирных жилых домов по улице Гоголя в Бресте, циничные надписи с использованием ненормативной лексики.
"Он осквернил сооружение и причинил ЖРЭУ Бреста ущерб на 250 рублей. По требованию прокуратуры обвиняемый уже в ходе предварительного расследования возместил причиненный им ущерб в полном объеме", – сообщили в прокуратуре.
Установить личность обвиняемого удалось по камерам видеонаблюдения.
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Установить личность обвиняемого удалось при помощи камер видеонаблюдения, которые были уставлены напротив гаражного кооператива.
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