Следствие разблокировало счета PandaDoc, которая хотела помочь силовикам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. Счета ИТ-компании PandaDoc разблокировали с них сняли аресты, которые были наложены в связи с делом четырех сотрудников фирмы, задержанных в начале сентября, сообщил адвокат Антон Гашинский, представляющий интересы компании.

Одним из основателей PandaDoc является Микита Микадо, работающий сейчас в США. В августе он записал видеообращение к силовикам с предложением личной помощи всем, кто оказался на грани увольнения во время протестных акций в Беларуси. Был создан спецфонд, собрано более двух миллионов в качестве поддержки уволенных правоохранителей, сотрудников телевидения и бастующих рабочих.

"После публичного заявления Микиты о прекращении программы по поддержанию уволившихся силовиков компания направила просьбу хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам, а также оплатить аренду и так далее. Следственный комитет пошел навстречу — дал разрешение провести такие выплаты", - сообщил Sputnik в среду адвокат Гашинский .

По его словам, СК ходатайство удовлетворил, и компания перечислила некую денежную сумму на депозит. После этого PandaDoc заявила ходатайство о снятии ареста со счета, и это ходатайство было удовлетворено, арест сегодня был снят.

"Работа компании возобновлена", - сказал адвокат.

Компания также заявила в СК, что готова положить на их депозит деньги, эквивалентные сумме причиненного ущерба, в качестве обеспечения погашения возможного ущерба по приговору суда.

Как ранее сообщалось, начале сентября 4 сотрудника PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере 107 тысяч белорусских рублей,

11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 статьи 209, хотя ранее речь шла о ч. 4 ст. 210 "Хищение" ). Сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение, сказал Гашинский.

Как ранее сообщал Sputnik, расследованием дела PandaDoc будет заниматься Центральный аппарат Следственного комитета Беларуси. Его фигуранты в настоящее время находятся в СИЗО на улице Володарского в Минске.