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Массовые кражи велосипедов зафиксированы в Минске
23.09.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен – Sputnik. Массовые кражи велосипедов были зафиксированы за последнюю неделю в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Только во Фрунзенском районе пропали шесть транспортных средств. Еще четыре украдены в Первомайском. В милицию поступило несколько заявлений от горожан.
Установлен подозреваемый в совершении преступлений. Им оказался 25-летний житель Минска, который ранее уже был судим. Его задержали во время очередной кражи велосипеда.
"Было установлено, что мужчина различными способами проникал в подъезды жилых домов, осматривал их на наличие велосипедов, а после совершал хищения. Орудовал минчанин кусачками по металлу, с помощью которых он срезал замки", - рассказали в милиции.
Белорус сознался в совершенных преступлениях. Он рассказал, что после кражи продавал велосипеды на рынке за полцены, а полученные деньги тратил по своему усмотрению.
"Материалы проверки переданы во Фрунзенский и Первомайский (РОСК) г. Минска, где действиям мужчины дана правовая оценка", - сообщили в ГУВД.
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Около 10 транспортных средств пропали за последнюю неделю – милиция установила, что все кражи совершил один человек.
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