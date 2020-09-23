Массовые кражи велосипедов зафиксированы в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Массовые кражи велосипедов были зафиксированы за последнюю неделю в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Только во Фрунзенском районе пропали шесть транспортных средств. Еще четыре украдены в Первомайском. В милицию поступило несколько заявлений от горожан.

Установлен подозреваемый в совершении преступлений. Им оказался 25-летний житель Минска, который ранее уже был судим. Его задержали во время очередной кражи велосипеда.

"Было установлено, что мужчина различными способами проникал в подъезды жилых домов, осматривал их на наличие велосипедов, а после совершал хищения. Орудовал минчанин кусачками по металлу, с помощью которых он срезал замки", - рассказали в милиции.

Белорус сознался в совершенных преступлениях. Он рассказал, что после кражи продавал велосипеды на рынке за полцены, а полученные деньги тратил по своему усмотрению.

"Материалы проверки переданы во Фрунзенский и Первомайский (РОСК) г. Минска, где действиям мужчины дана правовая оценка", - сообщили в ГУВД.