Обыск у Мартиновича: СК прокомментировал дело о клевете

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о клевете, но пока не сообщает о фигурантах дела и о то том, кто по этому делу проходит в качестве потерпевшего.

Сегодня появилась информация о том, что в доме главного редактора одного из старейших негосударственных изданий страны "Наша нива" Егора Мартиновича проводится обыск. Об этом сообщила его жена, известный белорусский журналист, пишущий, в том числе на криминальную тематику Адарья Гуштын. В своем посте в одной из соцсетей она написала, что Мартинович задержан по делу о клевете.

"В производстве Следственного комитета Беларуси действительно есть уголовное дело о клевете, по нему проводится расследование, идут необходимые следственные действия",- сообщила Sputnik в среду официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Отвечая на вопрос агентства о том, является ли главред Мартинович фигурантом этого дела, и какой у него процессуальный статус, она сказала: "что касается дополнительной информации о задержанных по делу, то эти подробности будут предоставлены позднее".

Также в Следственном комитете не сообщили о том, кто имеет статус потерпевшего по данному делу.

Сегодня в МВД подтвердили информацию о том, что обыск и другие следственные действия в отношении Мартиновича проводили сотрудники милиции по поручению Следственного комитета. Супруга главреда уточнила, что по ее мнению, с обыском пришли сотрудники главного управления собственной безопасности МВД.

Ранее незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил со ссылкой на жену Мартиновича, что главред был задержан утром, когда выгуливал собаку. По данным правозащитников, следственные действия могут быть связаны "со статьей в газете про "диджея перемен" Соколовского, который находился в изоляторе на Окрестина". Также сообщается, что потерпевшим может быть один из высокопоставленных сотрудников МВД в звании генерала, который в первые дни протестов попал на первые полосы изданий после диалога возле ЦИП на улице Окрестина в Минске.

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