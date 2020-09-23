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Минчанин за две недели потратил 17,5 тысяч рублей с чужой карточки
23.09.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен – Sputnik. В Минске оперативники задержали 25-летнего местного жителя, который расплачивался чужой карточкой, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
По информации правоохранительных органов, мужчина нашел кредитку в подземном переходе. Она оказалась без лимита, платежи можно было совершать без пин-кода, прикладывая к терминалу. В итоге за две недели минчанин потратил 17,5 тысяч рублей. Как уточнили в МВД, он покупал игрушки для ребенка, украшения, туалетную воду, а также оплатил поход супруги в салон красоты.
"Партизанским РУВД Минска дана правовая оценка действиям задержанного, возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", – пояснили в ведомстве.
Отметим, что в соответствии с Уголовным кодексом подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до трех лет.
В управлении "К" МВД напомнили пользователям банковских карт, что их ни в коем случае не стоит передавать посторонним лицам, писать на них пин-код или хранить в кошельке вместе с ним. Также не стоит сообщать кому-либо срок действия кредитки, данные ее владельца и трехзначный код на обратной стороне. Для отслеживания перемещения денежных средств по карт-счету правоохранители советуют установить на свой смартфон смс-оповещение.
По данным ведомства, всего в Минске с начала года зафиксировано около двух тысяч случаев хищений с использованием компьютерной техники. Практически всегда они совершались с использованием бесконтактных карт.
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Горожанин нашел кредитку возле метро и начал активно пользоваться ей. Среди трат – услуги салона красоты для жены.
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