В коляске, но на свободе: суд огласил приговор экс-главному архитектору Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. Суд Заводского района Минска огласил в среду приговор бывшему главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу. Ему вынесен обвинительный приговор, но бывший чиновник на свободе.

Лучиновича судили за коррупционное преступление – получение взятки от бывшей предпринимательницы и инструктора по йоге. Еще на стадии следствия Лучинович серьезно заболел, его перевели из СИЗО в тюремную больницу, потом в милицейский госпиталь, впоследствии – в одну из минских клиник. Сегодня в зале суда он находился в коляске.

Согласно оглашенному приговору суда, Лучинович был признан виновным в принятии незаконного денежного и материального вознаграждения за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Ему было назначено наказание – полтора года лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд применил к нему амнистию и сократил назначенный срок наказания на 1 год. Кроме этого, судом было принято решение зачесть в срок отбытия наказания срок нахождения под стражей из расчета сутки за сутки с середины марта до сентября 2019 года.

В итоге после оглашения приговора экс-чиновник вышел из здания суда на свободу. В соответствии с судебным решением ему запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет.

Бывший главный архитектор белорусской столицы погорел на взятке в размере четыре тысячи долларов от предпринимательницы, которая в прошлом году получила срок за дачу ему взятки. Лучинович возглавил комитет архитектуры и градостроительства в феврале 2015 года, когда ему было 35 лет и руководил им до самого задержания в марте 2019-го.