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В Беларуси "ликвидировали" разлив нефти на трубопроводе "Дружба"
23.09.2020 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен – Sputnik. Сегодня прошли учения по ликвидации условного разлива нефти на подводном переходе магистрального нефтепровода, сообщили в пресс-службе ОАО "Гомельтранснефть Дружба".
© Sputnik / Евгений Одиноков
Согласно легенде на подводном переходе через реку Западная Двина в Полоцком районе была повреждена основная нитка нефтепровода "Сургут – Полоцк" по вине сторонней организации, которая проводила несанкционированные работы.
"Диспетчеру ЛПДС "Полоцк" поступила информация о том, что сработала система обнаружения утечек, наличие утечки подтвердило изменение давлений и расходов на данном участке нефтепровода", – рассказали в пресс-службе оператора нефтепровода "Дружба".
После этого специалисты направились в район условной аварии, чтобы предотвратить распространение нефтяного пятна на реке. На поверхности воды для этого развернули стационарное боновое заграждение длиной 258 м.
© Photo : ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
Специалисты направились в район условной аварии, чтобы предотвратить распространение нефтяного пятна на реке
Аварийная ситуация была ликвидирована с подведением итогов учений. Целью учебной тренировки было совершенствование навыков управления в ходе устранения последствий аварии, а также проверка уровня слаженности действий персонала.
После ликвидации аварийной ситуации, связанной с попаданием нефти в водоток, подвели итоги учений.
В пресс-службе ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заверили, что профессиональные навыки сотрудников операторы позволяют оперативно устранять возможные аварии на магистральном нефтепроводе.
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Учения по ликвидации последствий происшествия на магистральном нефтепроводе Сургут – Полоцк прошли на подводном переходе через реку Западная Двина в Витебской...
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