Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Сегодня прошли учения по ликвидации условного разлива нефти на подводном переходе магистрального нефтепровода, сообщили в пресс-службе ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Согласно легенде на подводном переходе через реку Западная Двина в Полоцком районе была повреждена основная нитка нефтепровода "Сургут – Полоцк" по вине сторонней организации, которая проводила несанкционированные работы.

"Диспетчеру ЛПДС "Полоцк" поступила информация о том, что сработала система обнаружения утечек, наличие утечки подтвердило изменение давлений и расходов на данном участке нефтепровода", – рассказали в пресс-службе оператора нефтепровода "Дружба".

После этого специалисты направились в район условной аварии, чтобы предотвратить распространение нефтяного пятна на реке. На поверхности воды для этого развернули стационарное боновое заграждение длиной 258 м.

© Photo : ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Специалисты направились в район условной аварии, чтобы предотвратить распространение нефтяного пятна на реке

Аварийная ситуация была ликвидирована с подведением итогов учений. Целью учебной тренировки было совершенствование навыков управления в ходе устранения последствий аварии, а также проверка уровня слаженности действий персонала.

После ликвидации аварийной ситуации, связанной с попаданием нефти в водоток, подвели итоги учений.

В пресс-службе ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заверили, что профессиональные навыки сотрудников операторы позволяют оперативно устранять возможные аварии на магистральном нефтепроводе.