Водометы и задержания: как протестовали белорусы в день инаугурации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Акции протеста прошли в столице и других белорусских городах вечером в день инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

Инаугурация президента Беларуси не была анонсирована его пресс-службой, несмотря на то, что пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт утром в среду в комментарии РИА Новости заявила, что "ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим". На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности – около 700 человек.

Вечером в среду в белорусских городах начали собираться сторонники оппозиции. В частности, в столице протестующие собрались возле торгового центра "Галерея" и двинулись в сторону стелы "Минск - город-герой". Туда прибыла колонна грузовиков с сотрудниками правоохранительных органов. Они оттеснили протестующих от музея истории ВОВ и применили водометы для разгона демонстрантов. Было задержано несколько человек.

© Sputnik / Виктор Толочко Акция оппозиции в центре Минска вечером

Толпу оттеснили к ТЦ "Галерея". Задержания участников акции прошли на Немиге и Зыбицкой. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги.

© Sputnik / Виктор Толочко Задержание 23 сентября в Минске

Протесты прошли и в других районах столицы – в частности у станции метро "Пушкинская", в Уручье и Серебрянке.

В МВД назвали ситуацию в столице контролируемой и подтвердили использование для разгона демонстрантов водометов.

Сегодня же свою акцию провели и сторонники действующего президента. Они устроили шествие от площади Независимости к площади Победы, где возложили цветы к монументу. Несколько раз они встречались с группами оппозиционеров – участники акций в это время кричали каждые свои лозунги.

Ситуация в Бресте

Протестующие в областном центре собрались на бульваре Космонавтов, однако вскоре ее разогнали силовики. Как передает корреспондент Sputnik, во время разгона были задержаны несколько человек.

Бресте проходили на пешеходной улице Советской и недалеко от нее. © Sputnik "> © Sputnik Основные действия в Бресте проходили на пешеходной улице Советской и недалеко от нее

После сотни демонстрантов вышли к кинотеатру "Беларусь". Они находились там некоторое время и скандировали "Жыве Беларусь", а затем пошли по пешеходной улице Советской.

Новая тактика в Витебске

Протестующие собрались возле ТЦ "Марко-сити" - торговый центр в последнее время используется как стартовая точка для несанкционированных акций протеста. Вскоре на место прибыли несколько автобусов с силовиками, автозаки и один микроавтобус с установленной на крыше камерой наблюдения.

Митингующие небольшими группами перешли дорогу и собрались около спуска к Амфитеатру, где развернули бело-красно-белые флаги и начали скандировать лозунги. К ним подошли силовики и сотрудники информационной группы УВД, сообщив, что акция является незаконной. С обратной стороны к собравшимся подъехали автобус и автозак.

Витебске демонстранты впервые применили тактику идти колонной в сцепке. © Sputnik / Павел Вур "> © Sputnik / Павел Вур В Витебске демонстранты впервые применили тактику идти колонной в сцепке

Митингующие выстроились в колонну, взялись "в сцепку" – в Витебске впервые была использована такая тактика - и скандируя лозунги, пошли по центру города в сторону площади Победы. Затем колонна прошла по Московскому проспекту и направилась по проспекту Победы.

Там у демонстрантов произошло столкновение с ОМОНом. Во время движения колонны по слабоосвещенному участку проспекта к ней подъехало несколько автобусов и микроавтобусов, из которых выбежали силовики. Демонстранты встали "в сцепку" образовав две группы, одну из которых силовики оттеснили во дворы.

Через некоторое время группа демонстрантов, которую вытеснили ко дворам, держа "сцепку", оттеснила ОМОН и позволила окруженным митингующим из второй группы также отойти во дворы. Силовики не стали преследовать людей.

© Sputnik / Павел Вур Протестующие задавались вопросом: вместе с сотрудниками ГАИ дежурили настоящие журналисты или нет?

После стычки с милицией, протестующие вновь вышли на перекресток проспекта Победы с проспектом Строителей, где постепенно колонна разошлась.

Задержания в Гродно

Вечером демонстранты собрались на кольцевой развязке на проспекте Космонавтов. Они пришли с бело-красно-белыми флагами и куклой. Проезжающие мимо машины сигналили. Позже на место прибыли силовики, и участники акции двинулись в направлении ТЦ "Корона", где были задержаны несколько человек.

© Sputnik / Инна Гришук Акция протеста в Гродно началась после 18 у развязки на проспекте Космонавтов

Одной из первых задержали женщину, которая вышла на одиночный пикет возле филармонии по улице Горновых.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, в них одержал победу Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов.

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